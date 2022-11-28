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تعزيزات عسكرية تنشرها 'قسد' على حدود تركيا بمحافظة 'الحسكة'

تعزيزات عسكرية تنشرها 'قسد' على حدود تركيا بمحافظة 'الحسكة'
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:١٧ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل قناة العالم الاخبارية من سوريا، ان صادر محلية ذكرت، أن "قسد" استقدمت تعزيزات عسكرية ضخمة، قوامها منصات إطلاق قذائف هاون وذخيرة ومواد لوجستية.

العالم - سوريا

واضاف الزميا حسام زيدان نقلا عن المصادر المذكورة اعلاه، ان "قسد" نشرت التعزيزات العسكرية على الشريط الحدودي مع تركيا في محافظة الحسكة، بعد يوم من إطلاق متزعمها مظلوم عبدي تهديدات بالرد على العدوان التركي.

وأشارت المصادر إلى أن تعزيزات "قسد" العسكرية تمركزت في المناطق الواقعة بين مدينتي المالكية والقامشلي عند الحدود التركية، وصولاً إلى مدينة الدرباسية، حيث خطوط التماس مع مرتزقة الاحتلال التي يسميها الجيش الوطني بالتزامن، مع استقدام الجيش التركي لليوم الثالث المزيد من التعزيزات العسكرية عبر المعابر الحدودية إلى قواعده العسكرية شمالي البلاد، وتضم دبابات وعربات مصفحة وناقلات جند ومدافع وراجمات صواريخ بغية الاستعداد لغزو بري سبق أن توعد به.

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