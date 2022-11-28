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خطة صهيونية لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة

خطة صهيونية لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الإثنين، إن هناك خطة وضعت لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، خلال 60 يوماً من تشكيل الحكومة الناشئة حاليًا بزعامة المتطرف بنيامين نتنياهو.

العالم-فلسطين

وأضافت الصحيفة أن عدد البؤر الاستيطانية سيصل إلى 60 من جنوب الخليل وصولًا إلى شمال الضفة الغربية، وسيتم عرض مخطط شرعنتها على حكومة الاحتلال.

وذكرت أن مشروع شرعنة هذه البؤر سيتم تنفيذه في غضون 18 شهرًا، وذلك من خلال مدّها بالكهرباء والبنية التحتية اللازمة.

وأوضحت الصحيفة العبرية أنه سيتم تخصيص مبلغ ما يقارب 180 مليون شيكل سنويًا للبنية التحتية للبؤر الاستيطانية، بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتعبيد الطرق. كما سيتم تخصيص مبلغ 25 مليون شيكل سنويًا لإنشاء البنى التحتية لـ"المكونات الأمنية"، وتخصيص 15 مليون لفرق المسح الأرضي لتغيير الوضع القانوني لبعض الأراضي التي سيتم الاستيلاء عليها، وشرعنة قانون يسمح بمثل هذا الإجراء الخاص بتطوير البنية التحتية للاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية.

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خطة صهيونية لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة

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