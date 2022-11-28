برلماني لبناني: لا يمكن لأي تيار أو سفارة أن يفصل بين الشعب الواحد في لبنان وسوريا

العالم - لبنان

وقال حمادة في احتفال حاشد لمناسبة الذكرى الـ52 للحركة التصحيحية في قاعة المودة في الهرمل شرق لبنان المعنيين في الدولة اللبنانية إلى الإسراع لبناء علاقة سليمة وجدية وجذرية مع الشقيقة الكبرى سوريا، وإلى تفعيل كل الاتفاقيات والمعاهدات والمجالس معها، محذرًا من أي مخطط لاستغلال وجود النازحين السوريين في لبنان لتمرير مسار سياسي قد يكون حُضِّر له في الغرف السوداء.

واعتبر حمادة أن هذا المستوى من التفكير لن يوصل صاحبه إلا إلى الخيبة، مطالبًا المعنيين بـ"إيجاد آليات سريعة في ترتيب عودة النازحين السوريين إلى بلدهم الآمن، لأنّ حضن سوريا الذي اتسع لكل هذه الأمة لن يضيق بأي سوري هو صاحب أرض ودار.

وأشار حمادة إلى جهوزية المقاومة الدائمة لنعبر الى انتصارنا الاكبر حيث تنتظرنا فلسطين، موجها التحية "إلى الشعب العربي المتواجد في كأس العالم في قطر لما سجله من حضور حقيقي وانتماء لفلسطين القضية المركزية، فكان الإسرائيلي كيانًا غريبًا محتلًا في عين وقلب ولسان أبناء هذه الأمة دون استثناء، وقدم الشباب العرب من خلال هذا الموقف صفعة لكل وجه من وجوه بعض الملوك والشُذاذ ليقولوا لهم: ستطبعون وحدكم لكن لن يكون ذلك إلا ستطبعون وحدكم لكن لن يكون ذلك إلا وبالًا عليكم.

بدوره، أكّد النائب ملحم حجازي أن الأمل الوحيد الذي نراهن عليه اليوم لإخراجنا من مآزقنا المعيشية والاقتصادية والمالية هو مردود النفط، الذي لولا المقاومة ومسيراتها وسيدها لما حصلنا عليه.

وأضاف حجازي أن هذا النفط لا تحميه دموع فؤاد السنيورة ولا بيانات المتحلّقين على طاولة كونداليزا رايس في عدوان تموز 2006، ولا تحميه مجموعات تسمى ثورات وتغييرا كذبت وسرقت أوجاع الناس وتعبها وغضبها وصنعت بها ثورة مصارف ومصرفيين.

ورأى أنه لو كانت الأمور في سوريا كما كانت قبل بدء المؤامرة الكونية عليها، فإن جزءا كبيرًا مما نعانيه لم يكن موجودًا، فلم نكن نتسول القمح أو نعاني أزمة طحين ولا كنا مضطرين لتسيير قوافل النفط من الجمهورية الإسلامية في إيران مرورًا بالعراق وسوريا التي كان عندها فائض 5000 ميغاوات من الكهرباء ولا كنا مضطرين لتسول أدوية السرطان أو مهددين بالأسعار القاسية للمواد الأولية التي نعتاش منها جميعًا.