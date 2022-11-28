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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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لن ننسی
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نبض السوشيال
قائد الثورة الاسلامية يؤكد خلال لقائه بعدد من قادة سلاح البحرية على ضرورة تعزيز القوة القتالية ومواصلة الابحار في اعالي البحار.
ناصر كنعاني: الاميركان يطرحون شيئا يوحي الى انهم لايريدون الاستمرار في المفاوضات فيما يواصلون ارسال الرسائل الى ايران.
ناصر كنعاني: الحكومات الاوروبية التي شاركتنا في الاتفاق النووي اثبتت انها تريد السير وفقا للسياسات الاميركية.
ناصر كنعاني: اكثرمن 50 مرة تعرضت الممثليات الايرانية في الخارج للاعتداءات بما فيها بريطانيا.
ناصر كنعاني: نشاهد الان كيف تاتي المانيا وبكل وقاحة لترفع راية الدفاع عن حقوق المراة في ايران وهذا نفاق.
ناصر كنعاني: عشرة الاف شهيد سقطوا في ايران بسبب الاسلحة الكيمياوية الالمانية.
ناصر كنعاني: تقارير الامم المتحدة تؤكد بان الشركات الالمانية كانت مصدر المواد الكيمياوية للنظام العراقي السابق الذي اعتدى على ايران.
ناصر كنعاني: الحكومة الالمانية كانت العامل الاساسي في اندلاع الكثيرمن الحروب في اوروبا.
ناصر كنعاني:مجلة شبيغل اكدت حصول المانيا على 139تحذيرا من الامم المتحدة.
ناصر كنعاني:متحدث الحكومة الالمانية اكد دور بعض الشركات الالمانية في تسليح العراق باسلحة الدمار الشامل.
ناصر كنعاني: بشان علاقات اذربيجان مع الاحتلال فنحن نعتبر هذا الكيان غير شرعي ويخل بعلاقات الدول المجاورة.
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش
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