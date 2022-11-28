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قائد الثورة : يجب أن يصبح استثمار الفرص والطاقات الهائلة للبحر ثقافة عامة في الدولة

قائد الثورة : يجب أن يصبح استثمار الفرص والطاقات الهائلة للبحر ثقافة عامة في الدولة
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد قائد الثورة الاسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة آية الله السيد علي خامنئي ، في لقاء مع عدد من قادة القوة البحرية للجيش الايراني اليوم الاثنين، ان استثمار فرصة البحر وقدراته الهائلة يجب أن يصبح ثقافة عامة في البلاد. 

العالم - ايران

وفي هذا اللقاء، الذي عقد بمناسبة يوم البحرية، شدد آية الله خامنئي على ضرورة النهوض بالقوة القتالية والمعدات الدفاعية للبحرية بشكل شامل ومواصلة الأعمال مثل الملاحة في المياه البعيدة والدولية، وقال: تعزيز علاقة القوات المسلحة بالحكومة والقوى الأخرى سيساعد على فهم الأمور والتعاون فيما بيها وإحراز التقدم.

وأشار قائد الثورة الإسلامية ، إلى تاريخ الملاحة البحرية للإيرانيين في الماضي، والذي تسبب في انتقال الثقافة والحضارة الإسلامية والإيرانية إلى أجزاء أخرى من العالم وقال : رغم هذا السجل وطول السواحل البحرية في الشمال و خاصة في جنوب إيران، تم إهمال ثقافة استثمار فرص البحر في البلاد ويجب أن تصبح ثقافة عامة للشعب.

واعتبر أنه من الضروري خلق ثقافة في هذا المجال وخلق فهم عام للبحر كبنية تحتية أساسية ، وأضاف: في السنوات القليلة الماضية، تمت مناقشة تطوير شواطئ مكران ورحبت الحكومات بذلك، ولكن التقدم الجاد في هذه المسألة يتطلب عملية تثقيفية .

ووصف آية الله خامنئي الإنتاج الفني، بما في ذلك الرسوم المتحركة، بانها فاعلة في التعريف بالفرص المتنوعة للبحر، وقال: من خلال استخدام الإنتاج الفني والتعريف بإمكانيات التنمية البحرية للبلاد ، في القطاعين العسكري والمدني، فإن حماس الناس لاستخدام هذه الفرصة سيزداد.

وفي هذا اللقاء قدم الأدميرال شهرام إيراني قائد البحرية تقريراً عن إجراءات وخطط هذه القوة في مختلف القطاعات.

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قائد الثورة : يجب أن يصبح استثمار الفرص والطاقات الهائلة للبحر ثقافة عامة في الدولة

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