الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
١٠:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

‘مونديال قطر’ .. دعم كبير لفلسطين يقابله تشويش غربي لفرض 'المثلية'!

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

يحاول الغربيون (مدعو الديمقراطية) فرض ‘المثلية’ على شعوب العالم ومنها المسلمة بدل احترام دينها وثقافة مجتمعاتها، وذلك عبر إقحام هذه القضية في المناسبات العالمية المختلفة ومنها كأس العالم قطر 2022.

روابط ذات صلة

وزيرة ومنتخب يجاهرون بشذوذهم.. ألمانيا كما ظهرت في قطر

هجوم ساخط من شيخة قطرية على وزيرة ألمانية انتهكت 'الحرمات' في المونديال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

خطة صهيونية لشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية في الضفة

الرئيس الروسي يلتقي مع نظيره الكازاخستاني

‘مونديال قطر’ .. دعم كبير لفلسطين يقابله تشويش غربي لفرض 'المثلية'!

قائد الثورة : يجب أن يصبح استثمار الفرص والطاقات الهائلة للبحر ثقافة عامة في الدولة

حكومة السوداني.. مساع لتصدر 'مكافحة البطالة' و'توفير الخدمات' اهم ملفات الموازنة‎

ميقاتي ينتظر القرار الاميركي للقبول بهبة الفيول الايراني