محاولات اوكرانية لاستقطاب اعلامي من خلال مزاعم رئيسها

العالم - الازمة الاوكرانية

وقال زيلينسكي إنّ الأسبوع المقبل قد يكون بنفس الصعوبة التي كان عليها الأسبوع السابق عندما أدت الهجمات على البنية التحتية للكهرباء إلى أسوأ انقطاعٍ للكهرباء في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وقال رئيس شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية إنّ هناك مؤشراتٍ على أنّ القوات الروسية ربما تستعد لمغادرة محطة زاباروجيا الضخمة للطاقة النووية. وستشكل مثل هذه الخطوة تحولاً كبيراً في ساحة المعركة في منطقة زاباروجيا التي لطالما أثار القصف المتكرر في محيطها المخاوف من وقوع كارثة نووية. ولم يصدُر موقف روسي بهذا الخصوص، ما يبقي التصريحات الاأكرانية هذه في إطار التكهنات لا أكثر.

سياسياً تبقى اوكرانيا محور الاهتمام الغربي، فرغم إبداء الرغبة بضرورة حل الازمة بالتفاوض تستمر المساعدات العسكرية بالوصول الى كييف، حيث أبدى رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك عزمه التعهد بمواصلة وزيادة المساعداتِ لكييف بواقعية قوية بحسب المنقوِل عنه أيْ أنه لن يكون هناك متغير في سياسة سوناك عن سلفيه بوريس جونسون وليز تراس حيال اوكرانيا.

وتعتبر بريطانيا ثاني مانحٍ عسكري لاوكرانيا بعد الولايات المتحدة، حيث قدّمت ما يقارب الثلاثة مليارات دولار من المساعدات هذا العام.

