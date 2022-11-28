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القضاء الايراني يطلق سراح 195 موقوفا شاركوا في الاحتجاجات الاخيرة

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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