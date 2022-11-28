المنتخب الإيراني يستعد لمواجهة المنتخب الامريكي في اللقاء الحاسم

العالم - مراسلون

وقال أحد المشجعين في المونديال "حضرت مباراة ايران وكانت مباراة مع ويلز كانت جدا جميلة وبأداء ممتاز واتوقع ان ايران ستتأهل الى الدور الـ16".

فيما قال آخر:"نتوقع ان شاء الله فوز منتخب ايران لكن ستكون المباراة صعبة ليست سهلة لان هذه المباراة هي الحاسمة".

وتوقع مشجع آخر :"انا مختلف عن توقعه ارى ايران أنها ستفوز فوزا كاسحا".

فيما أشار مشجع قائلا:"بصراحة من القلب اتمنى الفوز لايران ليس لانكم قناة ايران لانني كفلسطيني ليس لي الا أن اشجع المنتخب الايراني".

ونوه آخر:"اعتقد أن مستوى الفريقين متعادل ولكن اتمنى الفوز للفريق الايراني الا أنني اتوقع التعادل".

هذا الموقف الرياضي لا يختلف عن السياسة فالآراء كانت متنوعة حول ايران الاسلامية وموقفها من واشنطن والكيان الصهيوني.

وقال أحد الحاضرين:"أنا أعرف ايران دولة قوية سياسيا لانها وقفت أمام امريكا وامام الكيان الصهيوني".

فيما لفت أحد المواطنين الفلسطينيين المشجعين :"نحن اهل فلسطين نعلم طيلة حياتنا أن ايران تقف الى جانب القضية الفلسطينية وجزاها الله الخير".

واعتبر آخر:"شعب ايران مسالم محبوب بين الناس كما أن كل اقطار العالم نحن في السودان يوجد ايرانيين بتنوعهم".

وأكد احد الحاضرين في المونديال:"ان الجمهورية الاسلامية الايرانية قدمت الكثير للعالم الاسلامي ودعمته ليظل صامدا حتى الان بوجه ما يحدث الان".

ولفت آخر :"ايران بلد اسلامي معروفا بتاريخه وحضارته وبشعبه الطيب".

وسألنا الحاضرين في كأس العالم عن شخصية الشهيد قاسم سليماني قائلا:"انا اعلم عن الشهيد قاسم سليماني انه انسانا كان مخلص لقضيتنا الفلسطينية وداعما لأهلنا في قطاع غزة وهو ابو المقاومة في لبنان والمقاومة في فلسطين".

وقال آخر:"اكيد الشهيد قاسم سليماني قدم الكثير للبنان وقدم الكثير لمحور المقاومة في لبنان وقدم ودعم بطريقة صلبة وقوية".

وعلى العموم فهنا عرفت ايران بين الاوساط العامة بأنها لاترضخ للغرب ولا تقبل الذل أمام أي بلد كان.

بغض النظر عن نتائج الالعاب فان كأس العالم يعد جزءا مصغرا عن وجهة نظر شعوب العالم حول البلدان بما في ذلك ايران الاسلامية.

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