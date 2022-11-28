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ضربات تركية على مواقع قسد المدعومة أمريكيا في الشمال الشرقي السوري

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

تدخل الضربات التركية أسبوعها الثاني على التوالي مستهدفة مواقع ونقاط تابعة لمجموعات قسد المدعومة أمريكياً وسط تعنت كردي واضح لرفض أي وساطة روسية لتهدئة الموقف والتي دعت لانتشار الجيش السوري واستلام النقاط العسكرية من قسد على كامل الشريط الحدودي السوري التركي وإيقاف العملية العسكرية التركية فوراً.

العالم - مراسلون

قصف تركي ممنهج هذه المرة يركز على البنى التحتية في المنطقة أخرج معه معمل غاز السويدية بريف مدينة المالكية عن الخدمة بشكل كامل.

ما تسبب بتوقف منشأة توليد كهرباء السويدية، وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدن الواقعة في أقصى الشمال الشرقي السوري، ماينذر باحتمالية ضرب منشآت حيوية أخرى كالغاز والكهرباء والمياه وأضرار في الممتلكات العامة.

تصعيد مستمر تشهده المنطقة من وصول تعزيزات عسكرية لمجموعات قسد نُشرت على كامل الشريط الحدودي من المالكية إلى أطراف الدرباسية، يقابلها تهديدات تركية وتعزيزات مستمرة.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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