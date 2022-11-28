ضربات تركية على مواقع قسد المدعومة أمريكيا في الشمال الشرقي السوري

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قصف تركي ممنهج هذه المرة يركز على البنى التحتية في المنطقة أخرج معه معمل غاز السويدية بريف مدينة المالكية عن الخدمة بشكل كامل.

ما تسبب بتوقف منشأة توليد كهرباء السويدية، وانقطاع التيار الكهربائي عن معظم المدن الواقعة في أقصى الشمال الشرقي السوري، ماينذر باحتمالية ضرب منشآت حيوية أخرى كالغاز والكهرباء والمياه وأضرار في الممتلكات العامة.

تصعيد مستمر تشهده المنطقة من وصول تعزيزات عسكرية لمجموعات قسد نُشرت على كامل الشريط الحدودي من المالكية إلى أطراف الدرباسية، يقابلها تهديدات تركية وتعزيزات مستمرة.





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