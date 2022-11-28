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نائب الرئيس التركي يكشف السبب وراء تطبيع العلاقات مع مصر والكيان الصهيوني

نائب الرئيس التركي يكشف السبب وراء تطبيع العلاقات مع مصر والكيان الصهيوني
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٩ بتوقيت غرينتش

كشف فؤاد أقطاي، نائب الرئيس التركي، عن السبب وراء اتجاه بلاده مؤخرا نحو تطبيع العلاقات مع مصر والكيان الصهيوني .

العالم _ أوروبا

وقال أقطاي، في كلمة أمام لجنة الموازنة بالبرلمان التركي، إن "التحولات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط انعكست على مقاربات دول المنطقة أيضا.

وأضاف أن "الموقف التركي المتمثل بإعطاء الأولوية للتعاون الإقليمي أثمر عن فتح حقبة جديدة في العلاقات الثنائية مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكيان الصهيوني".

وتابع أقطاي: "تستمر اتصالاتنا مع مصر لتطبيع العلاقات في إطار الإرادة المشتركة للجانبين والمصالح المشتركة والاحترام المتبادل، وقمنا وسنواصل القيام بكل ما تتطلبه مصالح بلدنا وشعبنا".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تصافح مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، وذلك للمرة الأولى بحضور أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، على هامش حضورهما حفل افتتاح كأس العالم في الدوحة، يوم الأحد.

وقال أردوغان، يوم الاثنين، إن "مطلبنا الوحيد" من مصر، لتطبيع العلاقات، أن تقول لمن يتخذ مواقف معادية ضدنا في البحر المتوسط: "نريد إرساء السلام في المنطقة".

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