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بانورما: مهام القوة البحرية الأيرانية في اعالي البحار وأهداف التصعيد التركي بسوريا

بانورما: مهام القوة البحرية الأيرانية في اعالي البحار وأهداف التصعيد التركي بسوريا
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٥ بتوقيت غرينتش

يبحث برنامج "بانوراما" في ملف الاول لهذه الليلة.. تأكيد قائد الثورة الاسلامية في ايران اية الله السيد علي خامنئي ان استخدام القدرات الهائلة للبحر يجب أن تصبح ثقافة عامة في البلاد.

خاص بالعالم

وتحتفل الجمهورية الاسلامية في ايران بيوم البحرية حيث تؤكد طهران على رسالتها في ارساء الامن والاستقرار في المنطقة لكنها لن تسمح للاعداء بالعبث في امن تلك المنطقة، ضمن الحق في التواجد بأعالي البحر المنصوص عليه في المعاهدات الدولية.

وفي ملف "بانوراما" الثاني سيتناول... تركيا تقول إن الجيش سيكون حاضرا لتنفيذ توغل بري في شمال سوريا في وقت سريع جدا.

يأتي ذلك بعد رفض ما يسمى قوات سورية الديمقراطية عرضا روسيا بدخول الجيش السوري الى المناطق الشمالية لوقف اي توغل تركي.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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