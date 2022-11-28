الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:١٦ GMT
فارسی
البث المباشر

ايقاف دورة علمية لداعية سعودي بالمسجد النبوي

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

اوقفت السلطات السعودية دورة علمية كان من المقرر ان تقدمها الداعية الشيخ صالح العصيمي بالمسجد النبوي.

العالم- السعودية

وكان من المقرر أن تبدأ الدورة الـ 14 لبرنامج “مهمات العلم”، الذي يقدمه الشيخ صالح العصيمي بالمسجد النبوي، الجمعة الماضي، ويحضرها 5 آلاف طالب وطالبة من داخل السعودية وخارجها. ولكن صدر قرار بإلغائها في آخر لحظة.

وكتب الاكاديمي السعودي الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة في تغريدة على تويتر بهذا الخصوص:

"ايقاف الدورة العلمية للشيخ صالح العصيمي وهجوم الجامية عليه برهان جديد على أن العلم الشرعي المؤثر يفسد تخريبهم ويقوض إفسادهم إنهم يشبهون من قال الله فيهم: (لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إِن كنتم تعقلون)".

التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الغامدي يكتب عن الإعلان الترويجي للسياحة في مهبط الوحي!

شاهد.. نجل عوض القرني يكشف تفاصيل زيارته لوالده

تغليظ الحكم الصادر بحق الداعية السعودي خالد الراشد للمرة الثانية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايقاف دورة علمية لداعية سعودي بالمسجد النبوي

بالفيديو.. ضربات تركية على مواقع قسد المدعومة أمريكيا في الشمال الشرقي السوري

مباحثات ايرانية - بولندية تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الدولية

عطوان : لماذا سأُشجع المنتخب الإيراني في مواجهته الكروية ضدّ الأمريكي؟

حماس تثمن دعم جماهير أمتنا والشعوب الحرة لفلسطين في مونديال قطر

"قسد" تصدر توجيهاً إلى عناصرها في دير الزور بمنع استخدام السيارات العسكرية