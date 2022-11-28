ايقاف دورة علمية لداعية سعودي بالمسجد النبوي

العالم- السعودية

وكان من المقرر أن تبدأ الدورة الـ 14 لبرنامج “مهمات العلم”، الذي يقدمه الشيخ صالح العصيمي بالمسجد النبوي، الجمعة الماضي، ويحضرها 5 آلاف طالب وطالبة من داخل السعودية وخارجها. ولكن صدر قرار بإلغائها في آخر لحظة.

وكتب الاكاديمي السعودي الشيخ سعيد بن ناصر الغامدي وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة الامام محمد بن سعود بالرياض في تخصص العقيدة والمذاهب المعاصرة في تغريدة على تويتر بهذا الخصوص:

"ايقاف الدورة العلمية للشيخ صالح العصيمي وهجوم الجامية عليه برهان جديد على أن العلم الشرعي المؤثر يفسد تخريبهم ويقوض إفسادهم إنهم يشبهون من قال الله فيهم: (لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إِن كنتم تعقلون)".

التفاصيل في الفيديو المرفق..