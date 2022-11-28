شاهد.. ما يفعله الصهاينة داخل ايران دون خجل!

خاص بالعالم

اكد الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي، ان اروقة كيان الاحتلال الاسرائيلي تدرس برامج وخطط تعمل على دعم الاثنيات في ايران من اجل تفتيت البلاد.

وقال حجازي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان الكيان الاسرائيلي يساهم بقوة على المستوى الاعلامي وعلى المستوى الاستخباراتي وحتى على المستوى التسليحي لبعض الجماعات التي حاولت احداث اعمال الشغب، معتبراً ان الامر يدلل على مدى خيارات الصهاينة، وهم يعترفون بذلك دون خجل، ولكن بحذر في التعاطي مع هذا الملف لما بات يعبر بشكل صريح وواضح ان هناك حضورا صهيونيا وتهيئة للامور منذ اشهر بعيدة لتفتيت البلاد الى اثنيات.

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