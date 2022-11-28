الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٧:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. ما يفعله الصهاينة داخل ايران دون خجل!

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

كشف الاعلام الاسرائيلي بعضاً من مخططات العدو ضد ايران، حيث يتم التركيز على دعم الخلايا الارهابية وتسليح الجماعات الانفصالية بهدف تفكيك ايران واسقاط الدولة والنظام.

خاص بالعالم

اكد الخبير بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي، ان اروقة كيان الاحتلال الاسرائيلي تدرس برامج وخطط تعمل على دعم الاثنيات في ايران من اجل تفتيت البلاد.

وقال حجازي في حديث لقناة العالم خلال برنامج "العين الاسرائيلية": ان الكيان الاسرائيلي يساهم بقوة على المستوى الاعلامي وعلى المستوى الاستخباراتي وحتى على المستوى التسليحي لبعض الجماعات التي حاولت احداث اعمال الشغب، معتبراً ان الامر يدلل على مدى خيارات الصهاينة، وهم يعترفون بذلك دون خجل، ولكن بحذر في التعاطي مع هذا الملف لما بات يعبر بشكل صريح وواضح ان هناك حضورا صهيونيا وتهيئة للامور منذ اشهر بعيدة لتفتيت البلاد الى اثنيات.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

قلق الصهاينة على مستقبل الكيان

شاهد.. رعب الصهاينة من تطور منظومة المسيرات الايرانية رغم الحصار

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد/مشجعون يهتفون دعما لفلسطين.. فيهرب مراسلون اسرائيليون

شاهد/نشطاء بريطانيون يحاولون اغلاق متجر اسلحة يتعامل مع الاحتلال

بالفيديو.. الوضع الكارثي بالسعودية في عناوين الصحف الأجنبية

 بيان مجلس الشعب السوري بشأن لواء إسكندرون

مشجع إسرائيلي: نحن غير مرغوب بنا هنا في مونديال قطر

شاهد بالفيديو... صحفي إسرائيلي لشرطي قطري: أنا من البرتغال!