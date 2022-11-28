الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مباحثات ايرانية - بولندية تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الدولية

مباحثات ايرانية - بولندية تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الدولية
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

بحث وزيرا الخارجية الايراني والبولندي اليوم الاثنين في انصال هاتفي بينهما العلاقات الثنائية وبعض التطورات الدولية .

العالم - ايران

وبحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره البولندي"زبيغنيو راو" في اتصال هاتفي بينهما اليوم الاثنين العلاقات الثنائية والشؤون القنصلية و بعض التطورات الدولية.

ولفت أميرعبداللهيان في هذا الاتصال الى العلاقات الجيدة القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايراانية وبولندا.

وتبادل وزيرا الخارجية الايراني والبولندي وجهات النظربشان مستجدات العلاقات الثنائية وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين.

من جانبه أشار وزير الخارجية البولندي الى ماضي العلااقات بين البلدين مؤكدا على الاهمية التي تولي بها حكومة بلاده بشان علاقاتها مع طهران واصفا ايران بالشريك الهام لبولندا في المنطقة ، معربا عن أمله بنجاح مفاوضات الغاء الحظر المفروض على ايران.

روابط ذات صلة

إيران وقطر تؤكدان على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايقاف دورة علمية لداعية سعودي بالمسجد النبوي

بالفيديو.. ضربات تركية على مواقع قسد المدعومة أمريكيا في الشمال الشرقي السوري

مباحثات ايرانية - بولندية تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الدولية

عطوان : لماذا سأُشجع المنتخب الإيراني في مواجهته الكروية ضدّ الأمريكي؟

حماس تثمن دعم جماهير أمتنا والشعوب الحرة لفلسطين في مونديال قطر

"قسد" تصدر توجيهاً إلى عناصرها في دير الزور بمنع استخدام السيارات العسكرية