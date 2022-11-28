مباحثات ايرانية - بولندية تتناول العلاقات الثنائية والتطورات الدولية

العالم - ايران

وبحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره البولندي"زبيغنيو راو" في اتصال هاتفي بينهما اليوم الاثنين العلاقات الثنائية والشؤون القنصلية و بعض التطورات الدولية.

ولفت أميرعبداللهيان في هذا الاتصال الى العلاقات الجيدة القائمة بين الجمهورية الاسلامية الايراانية وبولندا.

وتبادل وزيرا الخارجية الايراني والبولندي وجهات النظربشان مستجدات العلاقات الثنائية وعقد اللجنة المشتركة بين البلدين.

من جانبه أشار وزير الخارجية البولندي الى ماضي العلااقات بين البلدين مؤكدا على الاهمية التي تولي بها حكومة بلاده بشان علاقاتها مع طهران واصفا ايران بالشريك الهام لبولندا في المنطقة ، معربا عن أمله بنجاح مفاوضات الغاء الحظر المفروض على ايران.