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شقيق الداعية سلمان العودة يقضي حكما بالسجن 5 سنوات بسبب تغريدة!

شقيق الداعية سلمان العودة يقضي حكما بالسجن 5 سنوات بسبب تغريدة!
الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧ بتوقيت غرينتش

يقضي الأكاديمي الدكتور خالد العودة، من ضمن معتقلي حملة سبتمبر 2017، يقضي حُكماً جائراً بالسجن مدة 5 سنوات على خلفية تغريدة نشرها عن شقيقه الشيخ سلمان العودة.

العالم- السعودية

وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض (محكمة الإرهاب)، قد أصدرت في نوفمبر 2020 حكمًا بالسجن 5 سنوات ضد خالد العودة، الأكاديمي السعودي وشقيق الداعية المعتقل سلمان العودة، لتعاطفه مع أخيه بتهم شملت "السعي لتوظيف اعتقال شقيقه لإثارة الفتنة وزعزعة الأمن"!

وكانت السلطات السعودية اعتقلت خالد في سبتمبر/أيلول 2017، ضمن حملة اعتقالات طالت، آنذاك، شقيقه الداعية البارز سلمان العودة، ودعاة ومثقفين بارزين آخرين، حيث اعتقل بعد أيام قليلة على اعتقال شقيقه، وذلك بعد تغريدة أعرب خلالها عن تعاطفه معه، وطالب بإطلاق سراحه.

وخالد العودة باحث أكاديمي وأستاذ جامعي يحمل درجة الدكتوراه في مجال التربية، وهو أستاذ في جامعة القصيم السعودية، ولديه عدة مؤلفات في مجاله.

يشار إلى أن حساب معتقلي الرأي كان قد أشار في تغريدة سابقة له، أن خالد العودة كان ينقل للرياض من أجل المحاكمة مقيّد اليدين والقدمين، ومغمض العينين.

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