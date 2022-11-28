سوريا تدين القرار التعسفي الامريكي والغربي ضد إيران 

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السوري "فيصل المقداد" مع نظيره الايراني "حسين أمير عبد اللهيان".

وصرح "المقداد" خلال الاتصال، بان "سوريا تعتبر ان مثل هذه القرارات التعسفية غير المقبولة تعكس نهجاً مستمراً تقوم به الدول الغربية ضد الدول المستقلة، بهدف تنفيذ أهدافها التخريبية في بلدان العالم النامية"؛ حسب وكالة "سانا" للانباء

واضاف، أن "القرار الذي مارست الدول الغربية كل الضغوط والابتزاز على بعض الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان لاتخاذه يمثل انتهاكاً مباشراً لسيادة الدول واستقرارها وحقها في اتباع السياسات التي تتلاءم وتاريخ وعادات وتقاليد شعوبها".

وعبر وزير الخارجية السوري عن تضامن بلاده قيادة وحكومة وشعباً مع حكومة وقيادة وشعب إيران، "الذين عبروا عن رفضهم للاستفزازات والشعارات الباطلة التي تم تداولها خلال أعمال الشغب التي شهدتها إيران مؤخراً".

وشدد الجانبان في ختام الاتصال الهاتفي، على أهمية التزام مجلس حقوق الانسان بالولاية المنوطة به وعدم تسييس حقوق الإنسان واستخدامها كوسيلة لقطع تطلعات الشعوب في مواجهة السياسات الغربية.