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شاهد/نشطاء بريطانيون يحاولون اغلاق متجر اسلحة يتعامل مع الاحتلال

الإثنين ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٧ بتوقيت غرينتش

نظم نشطاء منظمة "العمل من أجل فلسطين Palestine Action" البريطانية، اعتصاما لاغلاق متجر لبيع الأسلحة يتعامل مع الكيان الاسرائيلي.

العالم- فلسطين

ويظهر مقطع فيديو نشر على موقع تويتر ان نشطاء بريطانيون من منظمة "العمل من أجل فلسطين"، وهي جماعة تنشط في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال وتدعو لمقاطعته، يحاولون غلق أحد متاجر بيع الأسلحة التي تتعامل مع الكيان المحتل.

يذكر أن منظمة "العمل من أجل فلسطين" هي شبكة احتجاج مؤيدة للفلسطينيين تستخدم أساليب العمل المباشر لإغلاق وتعطيل تجارة الأسلحة من الشركات المتعددة الجنسيات.

وتستهدف المجموعة العمليات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي يستخدمها الاحتلال في عدوانه على الفلسطينيين.

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