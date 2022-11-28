شاهد/نشطاء بريطانيون يحاولون اغلاق متجر اسلحة يتعامل مع الاحتلال

العالم- فلسطين

ويظهر مقطع فيديو نشر على موقع تويتر ان نشطاء بريطانيون من منظمة "العمل من أجل فلسطين"، وهي جماعة تنشط في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال وتدعو لمقاطعته، يحاولون غلق أحد متاجر بيع الأسلحة التي تتعامل مع الكيان المحتل.

يذكر أن منظمة "العمل من أجل فلسطين" هي شبكة احتجاج مؤيدة للفلسطينيين تستخدم أساليب العمل المباشر لإغلاق وتعطيل تجارة الأسلحة من الشركات المتعددة الجنسيات.

وتستهدف المجموعة العمليات التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي يستخدمها الاحتلال في عدوانه على الفلسطينيين.