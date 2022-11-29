قاليباف: ثقافة التعبئة ثقافة إنقاذ الوطن والتغلب على المشاكل

العالم - ايران

وفي حديثه مساء الاثنين في الحفل الختامي لمهرجان "الشهيد آية الله مدرس" لمناسبة يوم المجلس وإحياء ذكرى الشهيد آية الله مدرس، حيا قاليباف أسبوع التعبئة وقال: ان ثقافة التعبئة رائدة في كثير من الأمور. في أوقات مختلفة ، بما في ذلك الأحداث الأخيرة ، نرى كيف كانت هذه المؤسسة الثورية والشعبية حاضرة وفعالة، فمن المناسب أن تتم مأسسة ثقافة التعبئة في البلاد لأن التعبئة نشاط تطوعي بلا توقعات للحصول على منافع ازاء ذلك وعلى طريق إلهي.

واضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: كلما واجهتنا مشاكل في البلاد فذلك لأننا ابتعدنا عن ثقافة التعبئة. ثقافة التعبئة هي ثقافة إنقاذ الوطن في جميع المجالات والتغلب على المشاكل.

وفي ختام الحفل ، تم بحضور رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف تقدير الموظفين النموذجيين في السلطة التشريعية.