شاهد.. رواد شبكات التواصل يعلقون على مونديال قطر 2022

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حين يكون الحديث عن حقوق الإنسان في السعودية، فإن أي رأي أو كلمة لا تناسب السلطات كفيلة بتعريض صاحبها لمصير كمصير الكثيرين، مثل الأكاديمي مالك الأحمد والشيخ نايف الصحفي والمغرد فادي الناصر والناشط خالد الشهري والحقوقي محمد القحطاني وكثيرين. هذا إضافة إلى الإعدامات التي تنفذ بحق متهمين أخذت اعترافاتهم تحت التعذيب؟ في الفيديو التالي شهادة من أسرة أحد المعدومين مؤخرا في السعودية. وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع موضوع حقوق الإنسان في السعودية.



يبدو أن أسلوب القمع والإعتقال والإعدامات منتشر لدى الأنظمة الحليفة للسعودية أيض، ففي البحرين يعاني القيادي البارز حسن مشيمع من وضع صحي صعب داخل معتقلات نظام آل خليفة. فيما يعتصم إبنه محمد امام المعتقل منذ أيام للمطالبة بالسماح لوالده بتلقي العلاج. وشهدت مواقع التواصل تضامنا واسعا مع القيادي حسن مشيمع.



أما في قطر، الكل سعيد ويستمتع بكأس العالم، مباريات وأجواء عامة جميلة، ما عدا طرف وحيد، مراسلو قنوات الكيان الإسرائيلي. من صفعة إلى أخرى كل يوم من قبل المشجعين العرب والمسلمين وغير المسلمين لمراسلي القنوات العبرية. والعبارة المشتركة التي يسمعها مراسلو هذه القنوات.



تنوعت أشكال رفض الجماهير لوجود كيان الإحتلال في كأس العالم. تجربة قاسية لمراسل قناة إسرائيلية مع سائق تاكسي، وآخر يقف مذهولا أمام درس لقنه إياه مشجع سعودي. وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع هذه القضية.

وفي جانب آخر من كأس العالم، تستغل وسائل إعلام غربية هذا الحدث للتهجم على إيران، فقبل مباراة المنتخبين الإيراني والأميركي، نشر موقع الإتحاد الأميركي لكرة القدم صورة تحتوي على علم محرف للعلم الإيراني، في تصرف عنصري ومراهق كما وصفه الناشطون.

من جهة أخرى تصريحات عنصرية ونمطية للاعب ومدرب المنتخب الألماني السابق يورغن كلينسمان ضد المنتخب الإيراني، ورد قوي من مدرب المنتخب كارلوس كيروش. وشهدت مواقع التواصل انتقادات وتفاعلا واسعين مع هذا الموضوع.

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