ايران - امريکا؛ مواجهة أخری في المونديال بعد 24 عام

العالم - رياضة

وستقام هذه المباراة اليوم الثلاثاء في الساعة 10:30 مساءاً علی استاد الثمامة.

بالنسبة لکرة القدم الايرانية فإن هذا التاريخ يعد تذکيراً بالمباراة الرائعة بين ايران واستراليا وصعود ايران التاريخي الی کأس العالم عام 1998 والتأهل لنهائيات المونديال کأخر فريق بعد مرور 20 عاماً.

في تلک الدورة من المونديال کانت ايران في نفس مجموعة الولايات المتحدة في دور المجموعات وتمکنت من هزيمة هذا الفريق بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد وتسجيل أول فوز في تاريخها بکأس العالم.

وسيتواجه الفريقان في نفس المجموعة مرة اخری بعد مضي 24 عاماً.

ويحتل المنتخب الاميرکي المرکز الـ16 في تصنيفات الفيفا الاخيرة.