الجمهور الفلسطيني يساند شقيقة الايراني لمباراته المرتقبة مع المنتخب الأمريكي + صور

العالم - فلسطين

وشهدت الفعالية مشاركة واسعة من الجمهور الفلسطيني والايراني ورفع اعلام البلدين الشقيقين.

واشارت وكالة "فلسطين اليوم" الى تاكيد المشاركون في الفعالية على كتابة عبارات تؤكد على ان القدس عاصمة فلسطين الابدية كعقيدة ثابتة لدي الشعبين الايراني والفلسطيني.

وأثنت الجماهير الايرانية على وقفة الجمهور الفلسطيني المساند لمنتخب بلادهم وعبروا عن اعتزازهم بحالة التلاحم بين الشعبين وأكدوا تمسكهم بالقضية الفلسطينية وسط أمنيات بأن يحقق المنتخب الايراني الفوز في مباراته القادمة.

ويشهد مونديال قطر 2022 تفاعلاً كبيراً بين الجماهير الفلسطينية وجماهير المنتخبات المساندة للقضية الفلسطينية.