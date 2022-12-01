ما أسباب زيادة الوزن في الشتاء؟

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قالت أخصائية تغذية روسية إن التغيّرات الطارئة على النظام الغذائي في الشتاء هي السبب الرئيسي لزيادة الوزن خلاله.

وهكذا أوضحت د. ألكسندرا سورجيك، خبيرة التغذية الوظيفية في المركز العلمي الفيدرالي للأنظمة الغذائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، سبب زيادة الوزن بسهولة في فصل الشتاء هو تغيير النظام الغذائي باعتباره أحد الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن.

وقالت:" في فصل الشتاء، غالباً ما نأكل كميات أقل من الخضروات والفواكه التي تحتوي على الكربوهيدرات المعّقدة والألياف الغذائية، ونزيد من تناولنا للكربوهيدرات البسيطة والأطعمة الدهنية.

بالإضافة إلى ذلك، لفتت اختصاصية التغذية الانتباه إلى أن الناس غالباً ما يتحركون بشكلٍ أقل في الشتاء، ما يؤدي أيضاً إلى زيادة الوزن. وقالت: "لا نشعر بالرغبة في ارتداء الملابس لسبب أن الطقس ليس لطيفاً للغاية، ونتيجة لذلك فإن عدد نزهاتنا في الهواء الطلق تقل، كما يقل نشاطنا البدني".

وهناك ما يسمى باكتئاب الشتاء بالإضافة إلى أن الأشخاص الذين لا يتعرضون لأشعة الشمس لفترة طويلة هم أكثر إصابة عن غيرهم، وهذا الاكتئاب يحدث نتيجة لاضطراب الهرمونات ولاختلاف الساعة البيولوجية،.

وأجرت عيادة كليفلاند كلينك في الولايات المتحدة الأميركية إحصائية ووجدت أن هناك نصف مليون شخص يصابون بـ اكتئاب الشتاء سنوياً، ويعاني المصابون به من الحزن الشديد وعدم القدرة على التركيز وصعوبات في النوم والإرهاق الشديد، ووجد أن هؤلاء الأشخاص يعانون من التنفيس الانفعالي في الطعام حيث يشترون الأطعمة التي تحتوي على المزيد من الكربوهيدرات ولا يهتمون بالنظام الصحي للطعام.

كيف تتجنب زيادة الوزن بالشتاء؟

من جهتها، ترى جانيت بوليفي، التي تدرس سيكولوجية الأكل في جامعة تورنتو في ميسيسوجا، أن "هناك علاقة قوية بين تناول البروتين والوصول إلى حالة الشبع".

وأضافت أن الحرمان من الطعام بالكامل يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية ويدفع إلى الإفراط في تناوله. فإذا كنت تشتهي الكربوهيدرات، فحاول إضافة بعض البروتين.

إذا كنت تشعر بالبرد الشديد وفي حاجة إلى تناول مشروب ساخن، فتجنب مشروب الشوكولاتة الساخنة واستبدله بالشاي الساخن، لا سيما الشاي بالتوابل مثل الحبهان (الهيل) والقرنفل، أو استمتع بمشروب القهوة، وتجنب إضافة الكريمة المحلاة أو إضافة المارشملو أو كميات كبيرة من السكر.

وقد تصبح أنواع الحساء التي تحتوي على البقوليات مثل الفاصوليا أو العدس بديلاً جيداً لحساء الكريمة.

وحتى لو لم تمارس الرياضة بانتظام، فيمكنك التحرك داخل المنزل أو شراء الطلبات بنفسك، إذّ ستحفز جسمك على الحركة وستبقى نشيطاً، وستلهي عقلك عن التفكير في أنواع الطعام غير الصحية.

وأخيراً، اخدع عقلك بالشعور بالشبع من خلال تناول الطعام المليء بالكربوهيدرات المعقدة مثل الشوفان والشعير والأرز البنيّ وخبز الحبوب الكاملة في نظامك الغذائي.