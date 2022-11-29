أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

-آرمان ملي ..

القائد يؤكد أهمية تطوير القدرات القتالية والمنظومات الدفاعية للقوات البحرية .(ص1 ارتقا)

- آفتاب يزد ..

يوم تاريخي .. منتخبنا لكرة القدم يخوض مباراة مهمة سياسيا وللتأهل أيضا مقابل أمريكا .( ص1 روز).

- عصر ايرانيان ..

مدرب المنتخب الإيراني لكرة القدم .. سننزل للملعب اليوم للفوز على أمريكا . ( ص1 براى).

- ايران ..

الخارجية ترد على مجلس حقوق الإنسان ,, إيران لن تتعاون مع مايسمى بلجنة تقصي الحقائق.( ص1 ايران).

- مردم سالاري ..

خمسة ملفات مهمة مطروحة في زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران. ( ص1 بنج).

- كيهان ..

تشريد خمسة ملايين مواطن يمني في الحرب التي يشنها التحالف السعودي على اليمن . ( ص12 اوارگی).

- اطلاعات ..

حركة طالبان ترفض إقتراح بوتين الداعي لتشكيل حكومة شاملة التمثيل في أفغانستان .( ص16 مخالفت ).

- جوان ..

يائير لابيد يحذر من أن نتنياهو في طريقه لتشكيل حكومة إئتلافية من المجانين . ( ص15 نتانياهو ).

- سياست روز ..

الحكومة البريطانية تخطط للإستعانة بالجيش مقابل الإضرابات مع تصاعد الإحتجاجات ضد الأوضاع المعيشية .( ص6 انگلیس).

- قدس ..

الفاتيكان يقترح في إطار وساطة إستضافة مفاوضات سلام بين روسيا و أوكرانيا .( ص1 براي).

- ابرار ..

هلع الكيان الصهيوني من إنتقام إيران لإستشهاد أحد مستشاري الحرس بسوريا بغارة صهيونية . ( ص1 هراس)

- ارمان امروز ..

أمريكا تهدد تركيا بفرض عقوبات قاسية بشأن صفقة صواريخ اس أربعمائة مع روسيا .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- قدس ..

صحيفة قدس كتبت في مقالها (البئر التي حفرها نتنیاهو)..

رئيس الوزراء الصهيوني المكلف نتنياهو وافق على تسليم حقيبة الامن الداخلي للصهيوني الاكثر تطرفا وعنصرية وعدائية للشعب الفلسطيني زعيم حزب القوة اليهودية ايتمار بن غفير وذلك في الحكومة الائتلافية التي يعتزم تشكيلها .

( إن تشكيل نتنياهو حكومة ائتلافية مع قادة أحزاب صهيونية معروفة بالكيان نفسه بكونها الأكثر تطرفا سيفجر الأوضاع بالضفة الغربية )

فبن غفير نفسه سبق ان قاد اقتحاما للمستوطنين للمسجد الاقصى بالقدس شاهرا سلاحه بوجه المحتجين الفلسطينيين .

ان نتنياهو سيجد نفسه رهينة بيد الاحزاب اليمينية المتحالفة معه اذ يكفي انسحاب ايا منها من التحالف لاسقاط نتنياهو وحكومته برمتها , كما ان وجود امثال بن غفير الذي يعتبره ارهابي صهيوني مجرم مثل نتنياهو شخصية متطرفة قد يؤدي الى اشعال الكيان لنيران حروب جديدة ضد غزة واخرى اقليمية قد تؤدي لزواله تماما .

2- كيهان ..

كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( تحركات ومواقف متشبثة لسياسي يشعر بالخطر ) ..

لايبدو ان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يفكر بترك السلطة قريبا باي شكل من الاشكال رغم ان نتائج استلاعات الرأي تشير لتدهور شعبيته وشعبية حزبه الحاكم .

ان الرئيس التركي استغل محاولة الانقلاب الفاشلة الغامضة عام 2016 لتصفيةخصومه ومنافسيه وهي تصفيات ما زالت مستمرة .

( إن أردوغان يحاول تعزيز موقفه الداخلي عبر إيجاد أزمات خارجية , مع اليونان والإتحاد الأوروبي وتصعيد التدخل العسكري بسوريا )

ويناور على تداعيات الازمة الاوكرانية وموضوع صادرات الغلال من اوكرانيا لايجاد نوع من السمعة الدولية لتعزيز موقفه الداخلي الضعيف , وكل ذلك في الوقت الذي تشير فيه التكنهات بان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة قد تشهد افول الاردوغانية مع تزايد الاستياء العام من تدهور الاوضاع الاقتصادية .

3- اطلاعات ..

في تقريرها الذي يحمل عنوان ( مطالبات بفتح تحقيق دولي بجرائم الكيان الصهيوني ) كتبت صحيفة اطلاعات ..

دعت مائة وثمانية وتسعين منظمة حقوقية وانسانسة دولية وفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بفتح تحقيق في جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني .

( هذه المنظمات أكدت في رسالة مشتركة لمحكمة لاهاي ضرورة إدانة قرار الكيان بإعتبار المؤسسات والمنظمات المدنية الفلسطينية إرهابية )

وياتي هذا التطور في الوقت الذي تدل فيه المؤشرات ان الكيان الصهيوني مقبل على توسيع جرائمه الوحشية ضد الفلسطينيين بتشكيل حكومة يمينية ستكون الاكثر تطرفا وعنصرية وعدائية .

4- سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن اول خطاب حول السياسة الخارجية يدلي به رئيس الوزراء البريطاني الجديد وذلك في مقالها ( أبعاد سياسة خارجية )..

رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك تحدث في خطاب له عن انتهاج بريطانيا لسياسة خارجية تستند على ركيزة اقتصاد قوي وقدرات عسكرية كبيرة في نفس الوقت ليتسنى لبريطانيا العمل من وحي مسؤولياتها بالدفاع عن القيم الانسانية والحريات والديمقراطية في العالم حسب تعبيره بالطبع.

( إن سوناك نسي او فضل تناسي واقع أن بريطانيا حكمت بلدانا وشعوبا بقبضة حديدية بذريعة الدفاع عن الحرية والديمقراطية )

وسوناك تجاهل واقع ان بريطانيا انتهجت وما زالت تنتهج سياسات غاشمة تتنافى مع كل الشعارات البراقة التي طرحها في خطابه , واستعمارها للهند ولجنوب افريقيا ولبلدان بالشرق الاوسط وافريقيا وحروبها الحديثة في افغانستان والعراق ادلة صارخة على ذلك .

5- آفتاب يزد ..

كتبت صحيفة افتاب يزد في تقريرها ( تشديد الرقابة على الدعم الأمريكي لأوكرانيا )..

تحدثت محافل صحفية امريكية ومن بينها صحيفة الواشنطن بوست عن احتمال تشديد الكونغرس الامريكي الجديد الرقابة البرلمانية على المساعدات العسكرية التي تقدمها الولايات المتحدة لاوكرانيا بعد فوز الجمهوريين بالاغلبية في مجلس النواب وحلول نائب جمهوري محل الديمقراطية نانسي بيلوسي بمنصب رئاسة المجلس .

( إن الحزب الجمهوري سبق وأن وجه إنتقادات لإدارة بايدن بشأن الحجم الهائل من المساعدات العسكرية والإقتصادية لأوكرانيا )

وحسب الواشنطن بوست يرى الجمهوريون ان هذه المساعدات المتوصلة باتت تثقل على الاقتصاد الامريكي كما ن قسما منها تتم سرقته من قبل عصابات وجهات مختلفة باوكرانيا واوروبا .