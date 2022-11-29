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عندما يعلم الصحفي الإيراني النطق الصحيح للاعب منتخب أمريكا + فيديو

عندما يعلم الصحفي الإيراني النطق الصحيح للاعب منتخب أمريكا + فيديو
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٥ بتوقيت غرينتش

بعد تعليم تايلر آدامز، لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم  كيفية نطق كلمة "إيران" ، سأله مراسل "برس تي في" عما إذا كان يشعر بالرضا عن تمثيل دولة تميز ضد السود.

العالم - الاميركيتان

بعد أن أخطأ تايلر آدامز، قائد المنتخب الأمريكي لكرة القدم، في نطق اسم إيران بشكل صحيح، سأله مراسل "PressTV" في المؤتمر الصحفي للمدير الفني للمنتخب الأمريكي: في البداية، تقول إنك تدعم شعب إيران، لكن نطق اسم بلدنا خطأ. اسم بلدنا هو "إيران" وليس "آيران". من فضلك - مرة واحدة وإلى الأبد - دعونا نحل هذه المعضلة. ثانيا، هل تشعر بالرضا عن تمثيل دولة تميز ضد السود على نطاق واسع داخل حدودها؟ لقد رأينا حركة "حياة السود مهمة" في السنوات الأخيرة. هل تشعر بالراحة مع هذا المستوى من التمييز ضد السود في أمريكا؟

أجاب قائد المنتخب الأمريكي: أعتذر عن النطق الخاطئ لاسم البلد. نعم ... تجدر الإشارة إلى أنه في كل مكان تذهب إليه ، يوجد تمييز، كما تعلم، ما تعلمته خاصة في السنوات الأخيرة من العيش في دول أجنبية وإجباري على قبول الثقافات الأخرى هو أنه في أمريكا، كل يوم، نحن نعمل على تحسين هذا الوضع الآن. اتعرف اناذات جذور وتراث أمريكي أفريقي واضح ونشأت في عائلة بيضاء، لذلك واجهت ثقافات مختلفة. كان من السهل جدا بالنسبة لي قبول الثقافات المختلفة. لكن لا يشعر الجميع بهذه السهولة؛ لذلك من الواضح أن الأمر يستغرق وقتا أطول للقيام بذلك ويمكن تحقيق ذلك من خلال التعليم - مثلما علمتني أن انطق اسم بلدك. لذا، نعم ، إنها عملية وأعتقد أن المهم للغاية في هذا المجال هو رؤية هذا التقدم .

مؤتمر صحفي

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