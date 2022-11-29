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مراسل العالم: استشهاد شقيقان فلسطينيان في بلدة كفر عين في مواجهات مع قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين غرب رأم الله

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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