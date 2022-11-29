الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

3 شهداء منهم شقيقان و21 إصابة في رام الله والخليل

3 شهداء منهم شقيقان و21 إصابة في رام الله والخليل
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٠ بتوقيت غرينتش

استشهد ثلاثة فلسطينيين، منهم شقيقان، وأصيب 21 آخرون، الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، في كفر عين شمال غربي رام الله، وبلدة بيت أمر، شمال الخليل،  في الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

ففي رام الله، أعلنت وزارة الصحة، صباح الثلاثاء، استشهاد الشقيقين جواد (22 عاما) وظافر (21 عامًا) عبد الرحمن عبد الجواد ريماوي (22 عاماً)، بعد إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهما في كفر عين شمال غرب رام الله.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الشهيد الريماوي قضى جراء إصابته برصاصة في الحوض، في حين أصيب شقيقه ظاهر برصاصة في الصدر وأعلن عن استشهاده بعد قليل من وصوله المستشفى.

وفي الخليل، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن مفيد محمد اخليل (44 عامًا) -فجر اليوم- متأثراً بإصابته بعيار ناري في رأسه بعدما استهدفته قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت أمر في الخليل.

واشار المركز الفلسطيني للاعلام نقلا عن مصادر محلية: ان عشرات الجيبات العسكرية لقوات الاحتلال ترافقها جرافة، اقتحمت البلدة، منتصف الليل، وسط إطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، وسرعان ما اندلعت مواجهات شديدة أصيب خلالها 22 مواطنا.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر تسجيل ٢٢ إصابة خلال مواجهات بيت أمر، منها ٩ إصابات بالرصاص الحي، ٦ بالغاز، وإصابتان سقوط، و٥ بالمطاط.

وأفادت وزارة الصحة أن من بين المصابين 9 بالرصاص الحي، أحدهم (مفيد اخليل) إصابته خطيرة في الرأس، وأعلن عن استشهاده لاحقا، وإصابة متوسطة في الكتف، وأخرى في الصدر، وحالته مستقرة، وأربع إصابات بالرصاص الحي في اليد، وإصابة طفيفة في القدم، وأخرى في الساق.

ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن مواجهات وإطلاق نار شديد وقع بعد أن علق جيبان عسكريان في البلدة.

وأضافت الإذاعة إن تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى البلدة لإخراج الجيبين.

روابط ذات صلة

شهيد و21 إصابة برصاص الاحتلال في الخليل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير عطية: الدول الغربية حرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن أهدافها

الحظر النفطي يقرع جرس الانهيار.. برنامج دعم عاجل لحكومة عدن

التضخم يدفع مزيداً من المصريين إلى قاع الفقر

3 شهداء منهم شقيقان و21 إصابة في رام الله والخليل

هكذا يستغل الغرب كأس العالم لمآرب مشؤومة + فيديو

شاهد.. تضامن رواد التواصل مع المعتقل "مشيمع"