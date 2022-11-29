الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٦:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل مطار طهران الدولي في زيارة رسمية الى الجمهورية الاسلامية

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السفير عطية: الدول الغربية حرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن أهدافها

الحظر النفطي يقرع جرس الانهيار.. برنامج دعم عاجل لحكومة عدن

التضخم يدفع مزيداً من المصريين إلى قاع الفقر

3 شهداء منهم شقيقان و21 إصابة في رام الله والخليل

هكذا يستغل الغرب كأس العالم لمآرب مشؤومة + فيديو

شاهد.. تضامن رواد التواصل مع المعتقل "مشيمع"