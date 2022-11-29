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الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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ضيف وحوار
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مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في طهران
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل مطار طهران الدولي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يصل مطار طهران الدولي في زيارة رسمية الى الجمهورية الاسلامية
مراسل العالم: رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يغادر مطار بغداد الدولي متوجها الى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية
مراسل العالم: ارتفاع عدد الشهداء في المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية الى 3 شهداء و 40 اصابة
مراسل العالم: ارتفاع عدد الشهداء في المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بالضفة الغربية الى 3 شهداء و 40 اصابة
مراسل العالم: استشهاد شقيقان فلسطينيان في بلدة كفر عين في مواجهات مع قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين غرب رأم الله
أفريقيا الوسطى تعلن عن أن طائرة قادمة من الأجواء الخارجية قصفت عسكريين وحلفاء روس في الجمهورية
مراسل العالم: تحالف العدوان السعودي الاماراتي يحتجز سفينة بنزين قبالة ميناء الحديدة لترتفع عدد السفن المحتجزة الى ثلاث سفن
أردوغان: سنواصل عملياتنا العسكرية حتى القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية
مراسم استقبال رسمية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في طهران
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش
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