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اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني .. حداد عام في رأم الله!

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٥ بتوقيت غرينتش

استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 40 آخرين خلال تصدي المقاومين الفلسطينيين لاقتحامات قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في رأم الله، إن الشقيقين ظافر وجواد ريماوي في كفر عين شمال رام الله، وكذلك الشهيد مفيد الخليل في بلدة بيت أمر قرب الخليل استشهدوا خلال التصدي لاقتحامات قوات الاحتلال.

واوضح، أن القوى الوطنية والاسلامية في رأم الله أعلنت الحداد العالم والشامل في المدينة، حيث اغلقت كافة المحلات التجارية.

واشار مراسلنا، الى أن الشهيدين الشقيقين ظافر وجواد ريماوي سيتم تشيعهما اليوم بعد صلاة الظهر في بلدتهما كفر عين شمال رام الله.

هذا وافاد الهلال الأحمر الفسطيني بأن طواقمه تعاملت مع 22 إصابة في بيت أمر لوحدها، بينها ثماني إصابات بالرصاص الحي.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت بلدة بيت أمر لإنقاذ جنود محاصرين داخل سيارة عسكرية معطلة وعالقة في البلدة، بحسب الإعلام العبري.

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