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استمرار المطالبات في السعودية بالإفراج عن اعضاء جمعية حسم

استمرار المطالبات في السعودية بالإفراج عن اعضاء جمعية حسم
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٦ بتوقيت غرينتش

نشر حساب "معتقلي الرأي" على تويتر صورة لمجموعة من اعضاء جمعية "حسم" الحقوقية المعتقلين في سجون السعودية.

العالم- السعودية

وكتب حساب "معتقلي الرأي" تعليقا على الصورة " الحرية لأبطال جمعية #حسم الحقوقية: - عبدالرحمن الحامد - عيسى الحامد - محمد فهد القحطاني - عبدالعزيز الشبيلي - فوزان الحربي - عمر السعيد - عبدالكريم الخضر - محمد البجادي. "

قامت السلطات السعودية بحلّ جمعية حسم الحقوقية في 2013 واعتقال كافة أعضائها، ووجهت إليهم تهمًا مستندة إلى نظام الإرهاب وتمويله لعام 2014. وأنزلت المحكمة الجزائية المتخصصة بحقهم أحكامًا طويلة تتراوح بين أربع سنوات و15 سنة، ولائحة التهم التي وجّهت إلى الأعضاء تضمّنت: إهانة المسؤولين في الدولة والتشكيك في نزاهتهم، والدعوة إلى نقض البيعة الشرعية، وإتهام السلطة القضائية بالظلم، وتحريض المنظمات الدولية ضد السعودية، والمشاركة في تأسيس جمعية غير مرخصة.

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