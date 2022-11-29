جيش اعلامي اسرائيلي في قطر، يفشل في فرض التطبيع

العالم – مع الحدث

وقال عليان في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الكيان الصهيوني ارسل جيوش اعلامية الی ارض قطر، ظناً منه بانه يستطيع ان يستصرح المواطنين العرب وخصوصاً جيل الشباب تأييداً له وظن انه يستطيع ان يتحرك بشكل طبيعي في المونديال ويفرض نفسه كدولة عادية تستحق العيش في هذه المنطقة.

وأكد ان كيان الاحتلال كان يسعی للحصول علی هذه المبتغيات عبر مشروع الشرق الاوسط الجديد ومسميات اخری كثيرة لكن هذه المشاريع وامنيات الاحتلال كلها سقطت في قطر.

وأوضح ان مونديال قطر، أثبت ان الشعوب العربية في واد أخر تماماً عن رغبات الانظمة في التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

وصرح ان التطبيع وكما أكدته وسائل اعلام اسرائيلية اصيب بمقتل في مونديال قطر وان المونديال يصلح ان يسمی بمونديال الكراهية لإسرائيل.

وأشار عليان الی كلام لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أكد فيه ان أكثر من 80 بالمئة من شعوب المنطقة ولاسيما في منطقة الخليج ترفض التطبيع.

وأكد استاذ العلوم السياسية والاعلام د. علي الهيل ان جميع القطريين يرفضون التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار الهيل الی محاولة اذاعة "اسرائيل" اجراء لقاء مع مجموعة من الشباب القطريين، موضحاً ان الشبان رفضوا المشاركة في اللقاء مؤكدين انه لاوجود لشئ اسمه "اسرائيل" وانما هي "فلسطين".

وقال الباحث السياسي د. عادل سمارة ان الاحتلال الاسرائيلي ارغم بعض الانظمة العربية علی التطبيع ثم ارغم بعض القوی السياسية علی التطبيع وبقيت اخر قلعة وهي قلعة الشعوب، لكنه فشل في اختراق هذه القلعة.

وأكد ان ماحصل في قطر، كان الرد الشعبي علی عملية التطبيع وان الشارع الصهيوني ادرك تماماً ان هذا هو الموقف الشعبي العربي الوحيد والحقيقي ازاء التطبيع.

وأشار الی ان الشارع الصهيوني لايكترث بالتطبيع مع الانظمة وكل ما يهمه هو الموقف الشعبي كما يهتم بتصريحات السيد حسن نصرالله للوقوف علی الحقائق دون الاكتراث لأقوال السياسيين الاسرائيليين.

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https://www.alalam.ir/news/6458143