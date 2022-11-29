شاهد.. شهداء وجرحى ودهس لطفل في الضفة الغربية المحتلة

العالم - خاص بالعالم

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسيطينيين هو يوم اصدار القرار الدولي رقم 181 القاضي بتقسيم فلسطين، يدفع الشعب الفلسطيني مرة جديدة، فاتورة الدم ثمنا للتحرير وازالة الاحتلال ووحدة الوطن.

شهداء وجرحى يوميا بالجملة، جراء مواجهات مع قوات الاحتلال، جديدها، في بلدة بيت أمر، شمال الخليل في الضفة الغربية.

المواجهات بدأت مع اقتحام عشرات الاليات العسكرية الاسرائيلية البلدة، وسط إطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، وسرعان تحول تصاعدت الأمور بشدة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر تسجيل اثنين وعشرين إصابة خلال المواجهات، بينها تسع بالرصاص الحي، وست بالغاز، وخمس بالمطاط.

اصابة المقاوم الفلسطيني مفيد الخليل، كانت بالرصاص الحي وفي الرأس ووصفت بالخطيرة، حيث استشهد لاحقا.وفيما وصفت اصابة اخرى بالخيرة ايضا، وصفت بالمتوسطة

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت العيادة التي يتعالج فيها المصابون في بيت أمر، ووفق إذاعة جيش الاحتلال، فإن مواجهات وإطلاق شديد للنار وقع بعد أن علق جيبان عسكريان إسرائيليان في بت امر، وأضافت إن تعزيزات إسرائيلية عسكرية كبيرة وصلت إلى المكان لإخراج الجيبين.

وفي السياق، اغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، المدخل الرئيسي لفرع جامعة خضوري العروب بالمكعبات الاسمنتية.



وفي كفر عين شمال رام الله استشهد الشقيقان ظافر وجواد ريماوي، متأثرين بجروحهم بعد أن أصيبوا برصاص قوات الاحتلال في رام الله.

قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ايضا خمسة مواطنين من مدينة الخليل وطولكرم ورام الله وداهمت البلدة القديمة في الخليل، واعتقلت من منطقة عين العسكر الفتى أحمد فهد النتشة البالعغ 18 عاما، كما اعتقلت الطفل عبد الرحمن أحمد الزغل من ضاحية شويكة شمال طولكرم. من جانب آخر، أصيب طفل فلسطيني، بعدما دعسه مستوطن من مستوطنة "كريات أربع" في منطقة واد الحصين، شرق مدينة الخليل.