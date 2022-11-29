'اسرائيل' أکبر الخاسرين في مونديال قطر

العالم – ما رأيکم

ويعتقد محللون سياسيون ان مونديال قطر، يستحق ان يسمی بمونديال فلسطين بعدما شهد المونديال النصرة العظيمة التي حققتها الشعوب للقضية الفسطينية.

ويقول محللون سياسيون ان الكيان الصهيوني أرسل جيوش اعلامية الی ارض قطر، ظناً منه بانه يستطيع ان يستصرح المواطنين العرب وخصوصاً جيل الشباب تأييداً له وظن انه يستطيع ان يتحرك بشكل طبيعي في المونديال ويفرض نفسه كدولة عادية تستحق العيش في هذه المنطقة.

ويضيف محللون سياسيون ان كيان الاحتلال كان يسعی للحصول علی هذه المبتغيات عبر مشروع الشرق الاوسط الجديد ومسميات اخری كثيرة لكن هذه المشاريع وامنيات الاحتلال كلها سقطت في قطر.

ويوضح محللون سياسيون ان مونديال قطر، أثبت ان الشعوب العربية في واد أخر تماماً عن رغبات الانظمة في التطبيع مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

ويبين محللون سياسيون ان التطبيع وكما أكدته وسائل اعلام اسرائيلية اصيب بمقتل في مونديال قطر وان المونديال يصلح ان يسمی بمونديال الكراهية لإسرائيل.

ويشير محللون سياسيون الی خطاب لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله أكد فيه ان أكثر من 80 بالمئة من شعوب المنطقة ولاسيما في منطقة الخليج ترفض التطبيع.

وؤکد خبراء سياسيين ان جميع القطريين يرفضون التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.

ويشير خبراء سياسيين الی محاولة اذاعة "اسرائيل" اجراء لقاء مع مجموعة من الشباب القطريين، موضحين ان الشبان رفضوا المشاركة في اللقاء مؤكدين انه لاوجود لشئ اسمه "اسرائيل" وانما هي "فلسطين".

ويقول باحثون سياسيون ان الاحتلال الاسرائيلي ارغم بعض الانظمة العربية علی التطبيع ثم ارغم بعض القوی السياسية علی التطبيع وبقيت اخر قلعة وهي قلعة الشعوب، لكنه فشل في اختراق هذه القلعة.

ويؤکد باحثون سياسيون ان ماحصل في قطر، كان الرد الشعبي علی عملية التطبيع وان الشارع الصهيوني ادرك تماماً ان هذا هو الموقف الشعبي العربي الوحيد والحقيقي ازاء التطبيع.

ويشير باحثون سياسيون الی ان الشارع الصهيوني لايكترث بالتطبيع مع الانظمة وكل ما يهمه هو الموقف الشعبي كما يهتم بتصريحات السيد حسن نصرالله للوقوف علی الحقائق دون الاكتراث لأقوال السياسيين الاسرائيليين.

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