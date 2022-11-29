إفلات 'إسرائيل' من العقاب يشجعها على التمادي بارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين

العالم - باكستان

وقال شريف: من دواعي قلقنا البالغ أن الفلسطينيين ما زالوا يعانون تحت الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لأكثر من سبعة عقود.

وأضاف أنه بالإضافة إلى العديد من المظالم التي يتعرضون لها في حياتهم اليومية على يد قوات الاحتلال، فقد أدى الاحتلال الوحشي إلى البؤس والإحباط واليأس، مشيراً إلى أحدث مثال على العنف الإسرائيلي في أغسطس من هذا العام عندما أسفر القصف الإسرائيلي على غزة عن استشهاد نحو 50 فلسطينيًا من بينهم 17 طفلاً وإصابة أكثر من 300 شخص.

وتابع أن الإفلات من العقاب يشجع كيان الإحتلال على التمادى فى أفعالها، مشيراً إلى أنه طالما لم يتخذ المجتمع الدولي أي إجراء ملموس لوضع حد لهذه الفظائع فسيظل الفلسطينيون يعانون من القتل والإضطهاد والانتهاكات الصارخة لحقوقهم الإنسانية.

وقال إن الحالة المزرية في فلسطين المحتلة يشكل تحديا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، داعياً المجتمع الدولي إلى تعزيز جهوده لوضع حد للانتهاكات التي لا نهاية لها لحقوق الفلسطينيين.

وجدد دعم باكستان المستمر لما يسمى بـ"حل الدولتين" للقضية الفلسطينية على النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

وتابع: نؤكد من جديد تضامننا مع شعب فلسطين وندعو إلى إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومستقلة ومتصلة جغرافيا على أساس المعايير المتفق عليها دولياً لحدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.