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شاهد.. تفاصيل عملية الدهس شرقي رأم الله

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٦ بتوقيت غرينتش

قال مراسل العالم في رأم الله إن شاب فلسطينيا، نفذ عملية دهس في منطقة بوخماس شرق مدينة رأم الله مما أدى الى إصابة مجندة اسرائيلية بجراح متوسطة.

العالم - خاص بالعالم

وأضاف إن، الشاب دهس بسيارته مجموعة من جنود الاحتلال المتواجدين في المنطقة قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار بتجاه سيارة وتصيبه بعدة جراح نقل اثرها الى المستشفى ليرتقي هناك شهيدا، وذلك حسب ما اعلنت عنه المستشفى موضحا أن وزراة الصحة الفلسطينية الى الان لم تعلن عن استشهاد منفذ عملية الدهس.

واشار الى أن عدد شهداء الضفة الغربية اليوم الثلاثاء الموافق لليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وصل الى اربعة شهداء، بالاضافة الى عشرات الاصابات.

واوضح مراسل العالم، ان صدمة استشهاد الشقيقين الريماوي في رأم الله حال دون القيام بفعاليات اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث خرج آلاف الفلسطينين لتشييع جثمان الشهيدين الشقيقين، وشل الحداد العام الحياة في المدينة.

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