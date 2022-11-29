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أ ف ب: بريطانيا تستدعي السفير الصيني بعد توقيف صحافي "بي بي سي"

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

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