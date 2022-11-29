رئيسي: إيران تدعم العراق الموحد والقوي

العالم - إيران

وأعرب الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء في لقائه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن سروره للاستقرار السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة قائلا إن: جمهورية إيران الإسلامية تدعم الشعب الموحد والحكومة القوية في العراق وترحب بهما.

وأكد رئيسي على عزم بلاده تمتين الشراكة وتوثيق مستوى التعاون مع العراق في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية والثقافية والأمنية قائلا: تتابع إيران تنمية التبادل مع العراقي في شتى المجالات التجارية والطاقة أيضا، وإن عقد الاجتماعات للجنة‌ التعاون المشتركة قد يؤدي إلى دور فاعل في تحقيق هذا الهدف.

وأردف الرئيس الإيراني قائلا: العلاقات الثنائية بين جمهورية إيران الإسلامية والعراق ممتازة وتوثيق المناسبات الثنائية يجب أن يؤدي إلى إرساء السلام والاستقرار الأكثر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

من جانبه أعرب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن ارتياحه لزيارته إلى إيران بعد شهر واحد من تشكيل الحكومة‌ الجديدة في العراق قائلا: تتمتع إيران بمكانة راقية في التعامل الأجنبي العراقي، وتتعزز المناسبات الثنائية بين البلدين بشكل جيد.

وتابع رئيس الوزراء العراقي: إن تعزيز دور لجنة‌ التعاون المشتركة لصالح المناسبات الثنائية بين طهران وبغداد، ومن الضروري عقد اجتماعاتها بشكل منتظم ومستمر.