الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
٠٢:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

أنقرة تطالب 'قسد' بمغادرة ثلاث مدن في محافظة حلب السورية

أنقرة تطالب 'قسد' بمغادرة ثلاث مدن في محافظة حلب السورية
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

طالبت السلطات التركية، التشكيلات الكردية لقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، بمغادرة مدن منبج وعين العرب وتل رفعت، في محافظة حلب شمال سوريا.

العالم - سوريا

ووفقا لما نقلته قناة “الجزيرة” الفضائية عن مصادر رسمية تركية، فإن أنقرة طالبت بانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" من منبج وعين العرب وتل رفعت، وتوافق تركيا على عودة مؤسسات الحكومة السورية إلى هذه المدن.

وبحسب المصادر، فإن الجانب الروسي يبذل جهودا لتلبية مطالب أنقرة وتجنب عملية عسكرية تركية، وأعطت أنقرة مهلة لتنفيذ لمطالبها، وإلا فإنها ستجري عملية عسكرية تؤثر على مدن منبج وعين العرب وتل رفعت.

وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق، أن القوات المسلحة التركية أوشكت على الانتهاء من الاستعدادات لعملية برية في سوريا وتنتظر فقط قرار الرئيس رجب طيب أردوغان.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

"قسد" تراوح مكانها بين السندان الأمريكي والمطرقة التركية

تركيا تعلن شروطها للتراجع عن العملية العسكرية شمالي سوريا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

المنصة العالمية للتغيير تدعو السعودية للإفراج الفوري عن سلمى الشهاب ونورة القحطاني

جيش الاحتلال يدعو لعدم نشر فيديو دهس مجندة القدس

انتقادات لعدم اعتذار ابن سلمان لأهالي جدة عن التعامل السيئ مع أزمة السيول

العراق.. ملف عودة النازحين على طاولة الفياض ووزيرة الهجرة

نائب تركي يتحدث عن حقبة جديدة في العلاقات بين أنقرة ودمشق

اتفاق أردني -يمني على عقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة قريبا