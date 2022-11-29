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قائد الثورة يستقبل رئيس وزراء العراق

قائد الثورة يستقبل رئيس وزراء العراق
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٠ بتوقيت غرينتش

إستقبل قائد الثورة الإسلامية في إيران آيةالله السيدعلي خامنئي مساء اليوم الثلاثاء رئيس الوزراء العراقي محمدشياع السوداني.

العالم - إيران

وحضر اللقاء الذي جاء تتويجاً لزيارة السوداني إلى العاصمة الإيرانية طهران الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.

وسنوافيكم بتفاصيل اللقاء فور وصولها.

وكان رئيس الوزراء العراقي قد عقد جولة مباحثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث وصف رئيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع السوداني عقب المباحثات، العلاقات الثنائية بين إيران والعراق بأنها متجذرة وعميقة وشكر العراق حكومة وشعبا لحسن استضافة زوار الأربعين.

من جانبه شدد السوداني على أن أمن البلدين وحدة لا تتجزأ وهي جزء من أمن المنطقة والحكومة العراقية لا تسمح بان تكون الاراضي العراقي منطلقا لالحاق الاذى لاي طرف و وألا تكون لاطلاق تهديدات ضد دول المنطقة.

الخبر طور التكميل..

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