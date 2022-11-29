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شاهد.. الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني بزعم تنفيذه عملية دهس لمجندة اسرائيلية

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أصيبت مجندة إسرائيلية (20 عاما)، اليوم الثلاثاء، بجروح متوسطة عند مستوطنة "كوخاف يعقوب" ما بين القدس المحتلة ورام الله، جراء دهسها من قبل مركبة التي هربت من المكان.

العالم - فلسطين

وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة المركبة من أجل اعتقال السائق.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن هيئة الشؤون المدنية أبلغت بإصابة مواطن بجروح خطيرة، عقب إطلاق الاحتلال النار عليه، قرب رام الله.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مجندة إسرائيلية أصيبت في عملية دهس، وتم إطلاق النار على سائق السيارة قرب بلدة مخماس بعد فر من المكان ولاحقته قوة خاصة من الجيش.

وأطلقت قوات الاحتلال النار على شاب فلسطيني بشبهة تنفيذ عملية دهس قرب مفرق مخماس شمال شرق رام الله

وأفاد شهود عيان بأن الشاب الفلسطيني ترك ملقى بإصابة خطيرة في مركبته، فيما منعت قوات الاحتلال وصول الإسعاف الفلسطيني إليه.

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