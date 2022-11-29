انتقادات لعدم اعتذار ابن سلمان لأهالي جدة عن التعامل السيئ مع أزمة السيول

العالم- السعودية

وقال الحساب في تغريدة رصدها الموقع: "ابن سلمان لم يكلف نفسه عناء الاعتذار من المواطنين، ولم يكلف أحداً من وزراء حكومته من ذوي الاختصاص بتفسير ما حدث في جدة".

وأضاف "رجل دولة" أنه "بدلاً من ذلك أمر بتبرير الأمر، والتقليل من حجم الكارثة التي حصلت".

وأشار الحساب إلى أنه "لو أن المواطن يرفع صوته؛ فلن يتم تجاهله بهذه الصورة".

وكانت المعارضة السعودية حملت سلطات المملكة مسؤولية تلك السيول وما سببته من أضرار، بسبب التراخي والفساد في التعامل مع هذا الملف الحساس.

فعلق الباحث في الشأن الخليجي، فهد الغفيلي، على ذلك بقوله: "غرقت مدن السودان؛ فانتفض الملك سلمان لإغاثتها! وغرقت جدة؛ فصمت الملك سلمان، ولم يستيقظ من غفوته!".

وتابع "الغفيلي" في تغريدة منفصلة قائلاً: لا تصدّقوا كل من يقول لكم أن ابن سلمان يريد أن ينهض بالوطن! هو يريد أن يبني مجدًا شخصيًا له… يريد تحقيق إنجازات تسجّل باسمه ويخلدها التاريخ! أما حال المواطن وشؤون البلد، فليست على رأس أولوياته، والدليل فضائح الغرق التي تشهدها جدة".

بينما قال الناشط السعودي المعارض المقيم بلندن، غانم الدوسري: "سيول جدة تكشف النقاب عن روية الملهم محمد بن سلمان، إذا فشلت في تصريف المياه فهل ستبنى مدينة نيوم؟! لا أعتقد".

في حين دعت الأكاديمية السعودية المعارضة، الدكتورة حصة الماضي، الشعب السعودي للانتفاض ضد فساد "آل سعود"، قائلة: "لن يصح حال بلاد الحرمين إلا بثورة شعبية، واقتلاع عائلة آل سعود من جذورها ومحاسبتهم".