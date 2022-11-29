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في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..

مشعل: المقاومة بالضفة متصاعدة وعصية على التطويع والانكسار

مشعل: المقاومة بالضفة متصاعدة وعصية على التطويع والانكسار
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس حركة المقاومة الإسلامية " حماس " في الخارج، خالد مشعل، في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، على أن المقاومة بالضفة متصاعدة وعصية على التطويع والانكسار حتى دحر الإحتلال عن أرضنا الفلسطينية.

العالم - فلسطين

وقال مشعل اليوم الثلاثاء إن "اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا مناسبة جديدة لتأكيد تمسكنا بحقوقنا الوطنية والتاريخية، وعلى رأسها تحرير القدس والأقصى، وعودة اللاجئين، وإطلاق سراح جميع أسرانا الأبطال"، مؤكدا أن شعبنا ومقاومته يجددون العهد على الاستمرار في مشوارهم الكفاحي حتى التحرير والعودة.

ولفت إلى أن يوم التضامن العالمي مع شعبنا يتزامن هذا العام مع جملة من الأحداث والتطورات المتلاحقة، أهمها تصاعد جذوة المقاومة في الضفة الغربية البطلة، مؤكدا أن المقاومة في قطاع غزة تمثل رافعة قوية لمشروع المقاومة والتحرير، وستظل سندا لشعبنا الفلسطيني.

وأوضح أن اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا يأتي في ظل الهجمة الصهيونية على القدس والأقصى وتكثيف اقتحاماتهما، مؤكدا فشل كل محاولات الصهيونية التي تستهدف أهلنا في الداخل المحتل وعزلهم عن قضيتهم.

وأكد مشعل "أن أهلنا وشعبنا في الخارج يؤكدون في هذا اليوم العالمي أنهم المعين الذي لا ينضب لقضيتنا العادلة، بكل أصالتهم وخبرتهم، وإمكاناتهم النضالية، في مواجهة الكيان الصهيوني، وملاحقته في مختلف الساحات والميادين، وإفشال مخططاته في الاختراق والتطبيع".

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