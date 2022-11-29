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ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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السوداني: أمن ايران والعراق ليس منفصلا، ووفقا للدستور العراقي لن نسمح لأي طرف باستخدام الاراضي العراقية لزعزعة أمن جيرانه
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عبر عن شكره لإيران لدعمها العراق ومساندته في الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أشاد بالعلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين ايران والعراق
قائد الثورة الاسلامية: سابقا جرت مفاوضات وتفاهمات جيدة لكنها لم تصل الى مرحلة العمل يجب أن نعمل على جميع التفاهمات الاقتصادية والسكك الحديدية
قائد الثورة الاسلامية: أمن العراق هو أمن ايران وله تأثير على أمن العراق
قائد الثورة الاسلامية: رؤيتنا لأمن العراق تتمثل في أن نجعل من صدرونا دروعا للتصدي لأي جهة تريد ان تزعزع أمن العراق للحفاظ عليه
قائد الثورة الاسلامية يؤكد للسوداني ضرورة الاعتماد على المواطنين وقوى الشباب المتحفزة التي خاضت اختبار التصدي لـ"داعش"لاجل التصدي بقوة لإرادة العدو
قائد الثورة الاسلامية يؤكد للسوداني ان هناك اعداء لتقدم العراق قد يخفون هذا العداء لكنهم يعربون عن رفضهم لحكومة كحكومتكم
قائد الثورة الاسلامية يؤكد للسوداني ان الضرورة الاخرى لتقدم العراق تتمثل في الاستفادة من القوى الشبابية المتحفزة
قائد الثورة الاسلامية يؤكد للسوداني أن احدى الضروريات الاساسية لبلوغ العراق مكانته الحقيقية تتمثل في الانسجام والوحدة بين مكوناته الداخلية
قائد الثورة الاسلامية يؤكد للسوداني ان الضرورة الاخرى لتقدم العراق تتمثل في الاستفادة من القوى الشبابية المتحفزة
الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش
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2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.