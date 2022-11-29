الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢
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قائد الثورة الاسلامية يؤكد للسوداني ان هناك اعداء لتقدم العراق قد يخفون هذا العداء لكنهم يعربون عن رفضهم لحكومة كحكومتكم

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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