رئيس وزراء العراق: لن نسمح باستخدام الأراضي العراقية لتهديد أمن إيران

العالم - العراق

وقال السوداني - الذي وصل طهران اليوم- في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: "زيارتنا لبحث العلاقات السياسية والامنية والاقتصادية ومستجدات المنطقة ولإدامة أواصر العلاقات بين العراق وايران".

وأضاف ان "العراق حكومة وشعباً لن ينسى الدعم الايراني في مواجهة الارهاب" مؤكدا "أهمية استمرار العمل والتنسيق المشترك في مواجهة تحديات الارهاب والتطرف والمخدرات التي تهدد شعوب المنطقة".

وبين ان "الملف الاقتصادي يحظى اهمية كبيرة باهتمامات الحكومة العراقية الجديدة واتفقنا مع ايران تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة وعقد اجتماعاتها قريبا كما أكدنا للجانب الايراني اهمية استمرار امتدادات الغاز".

وأضاف "ستكون لنا جهود بشأن التحويلات المالية بين العراق وايران وسنبحث في مشاريع نقل النفط الخام للتصفية والحصول على المشتقات وكذلك الغاز ومعالجته وسيتم تفعيل اتفاقيات سابقة".

وشدد السوداني على ان "أمن البلدين وحدة لا تتجزأ وهي جزء من أمن المنطقة والحكومة العراقية ملتزمة بعدم السماح لتواجد مسلح يهدد أمن ايران".

وأكد "نعتمد العلاقات المتوازنة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وعدم السماح بان يكون العراق مصدر قلق او ضرر لدول الجوار وسيكون هناك بحث للمشاكل الامنية وايجاد الية للعمل والتنسيق الميداني لتجنب اي تصعيد ونعتمد اهمية الحوار والتفاهم كأسلوب أمثل لحل المشكلات".