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رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أشاد بالعلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين ايران والعراق

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

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