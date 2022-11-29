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موفد العالم: المواجهة اليوم بين المنتخبين الايراني والاميركي هي مواجهة حاسمة

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٩ بتوقيت غرينتش

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