قيادي يمني يتمنى الفوز للمنتخب الايراني في مواجهة غريمه الامريكي

العالم- اليمن

وتمنى جحاف الفوز للمنتخب الايراني في تغريدة على تويتر قائلا:

"أتمنى الفوز للمنتخب الايراني ضد منتخب الشيطان الأكبر امريكا.. إنها مواجهة بين الايمان والكفر ويجب أن نشجع #ايران بالتوفيق والنجاح لإيران الاسلام لايران الايمان لايران لايران لايران حتى ينقطع النفس"

وقال جحاف في تغريدة اخرى:

"مباراة #إيران و #أمريكا ليست مجرد مبارة رياضية عابرة فلها أبعادها السياسية،هي بين إيران كزعيم لـمحور المقاومة محور الخير محور الإسلام النقي وبين أمريكا التي تتزعم محور الشر محور الفتن محور الدمار رغم أني لست من عشاق كرة القدم إلا أن هذه المبارة لها أهمية خاصة وبالتوفيق لـ ايران"