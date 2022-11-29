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لمساندة منتخبهم..

شاهد.. توافد مشجو المنتخب الإيراني الى ملعب الثمامة

الثلاثاء ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:١٠ بتوقيت غرينتش

يتوافد المشجعو المنتخب الإيراني على استاد الثمامة في قطر لمتابعة مباراة المنتخب الايراني مع نظيره الاميركي ضمن دور المجموعات في مونديال قطر 2022.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في الدوحة، إن الايرانيين يترقبون قيام منتخبهم الوطني لكرة القدم بتكرار إلحاق الهزيمة بنظيره الاميركي.

وأضاف، أن المواجهة اليوم بين المنتخبين الايراني والاميركي هي مواجهة حاسمة.

وستقام المباراة الحاسمة بين إيران وأميركا الليلة، وتعادل كافٍ لإيران للتقدم إلى مرحلة الإقصاء، فيما يتعين على المنتخب الأميركي الفوز على إيران من أجل التأهل إلى دور الـ16.

وفي نفس المجموعة، وفي الساعة 22:30 بتوقيت طهران، سيواجه منتخب إنجلترا منتخب ويلز، حيث تقام المبارتين بشكل متزامن.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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لمساندة منتخبهم.. شاهد.. توافد مشجو المنتخب الإيراني الى ملعب الثمامة

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