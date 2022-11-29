شاهد.. توافد مشجو المنتخب الإيراني الى ملعب الثمامة

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في الدوحة، إن الايرانيين يترقبون قيام منتخبهم الوطني لكرة القدم بتكرار إلحاق الهزيمة بنظيره الاميركي.

وأضاف، أن المواجهة اليوم بين المنتخبين الايراني والاميركي هي مواجهة حاسمة.

وستقام المباراة الحاسمة بين إيران وأميركا الليلة، وتعادل كافٍ لإيران للتقدم إلى مرحلة الإقصاء، فيما يتعين على المنتخب الأميركي الفوز على إيران من أجل التأهل إلى دور الـ16.

وفي نفس المجموعة، وفي الساعة 22:30 بتوقيت طهران، سيواجه منتخب إنجلترا منتخب ويلز، حيث تقام المبارتين بشكل متزامن.

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